عتاب على شيوعيي السودان - مصطفى مجدي الجمال

2021/05/09 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_مجدي_الجمال يلاحظ من يتابعني أنني مشغول لأذنيّ بمسألة السد الإثيوبي..



وبقدر ما كانت لي ملاحظات جوهرية على سلوك الإدارة المصرية في الأزمة..



بقدر ما صدمت كثيرا في اللامبالاة السودانية، بل وحتى الانحياز صراحة وعمليا لإثيوبيا..



والميل العام إلى حل الأزمة ثنائيًا مع إثيوبيا رغم أن هذا من باب الخيال الوردي..



خاصة من جانب ما تسمى القوى المدنية التي تسيطر عليها مخاوف عودة الجيش إلى الانقلابات..قلت لنفسي اليوم ......





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