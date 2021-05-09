درس (9) فهم هوية الحضور في باب العامود، لنتعلم الدرس في حي الشيخ جراح: - بلال عوض سلامة

2021/05/09 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_عوض_سلامة في وصفه لمفهوم "اللاحركات الاجتماعية" للمهمشين يقول آصف بيات (1)(ص.



53)" اللاحراكات الاجتماعية" تختلط بالممارسات اليومية، وتدرس أن انجاز مطالبها لا يكون من خلال مجموعة صغيرة،...



وقوة اللاحركات الاجتماعية في وحدة الفاعلين، وقوتهم في العدد، وفي احتلال اماكن تتركز فيها القوة وتستكملها في مجتمع ينتج فيه المهمشون" يساعدنا ما سبق ذكره، في فهم سلوك الحضور اليومي والاصرار عليه في باب العامود، الذي اصبح مت ......





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