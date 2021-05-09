تأملات مصرية.. في قضايا مصيرية .(( 2 / 3 )) - محمد حسين يونس

2021/05/09 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الجزء الثاني من المرحلة الثانية ..



الإنكسار والإستعمار و إستبداد العسكر و الكهنة ( 525 ق.م حتي 2015 ) .لم تنجو أمة من آفة إتحاد ..



و خصام ..



و تصارع ..



الكهنة و العسكر علي إمتلاك حياة و عقل الناس ..



و تسخيرهم ..



لخدمة ..



اهدافهم ..و لم يتوقف أبدا توحش التميز الطبقي عن مسارات الأمم الذى يجعل الأغلبية عبيدا و أقنانا و منبوذين ...



و يمنح الفخر و التمجيد و الأموال للجنود (المرتزقة ) و ال ......





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