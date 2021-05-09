كان يخطط للهروب.. مقتل شاب إيراني من أصول عربية بسبب ميوله الجنسية

2021/05/09 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع شاب إيراني من أصول عربية حياته ثمنا لميوله الجنسية بعد أن أقدم 3 رجال بينهم أخيه غير الشقيق، على قتله، في الأحواز بمحافظة خوزستان، وفق ما أفاده به موقع "إيران واير".

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