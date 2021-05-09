كاميرا مراقبة تكشف ملابسات حرق المدرس العراقيّ المتقاعد وزوجته

2021/05/09 | 08:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

توصلت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى، إلى أن حادثة حريق منزل مدرس متقاعد في قضاء الخالص التابع للمحافظة، والتي راح ضحيتها صاحب المنزل وزوجته، كانت مفتعلة.

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وأفاد مصدر في شرطة المحافظة لـ"ناس"، (9 أيار 2021)، بأن "التحقيقات الأمنية أثبتت أن حادثة الحريق الذي التهم منزلا في قضاء الخالص وعثر بعد ذلك على جثة صاحب المنزل وهو مدرس متقاعد مع زوجته في قضاء الخالص قبل ثلاثة أيام، مفتعلة، وفق تقرير الطب العدلي الذي بين أن المدرس وزوجته تعرضا لطعنات بآلة حادة قبل حرق منزلهما".

وأضاف، أن"كاميرات المراقبة كشفت خيوط الجريمة عبر رصد دخول شخصين لشارع المنزل وسط قضاء الخالص على دراجة نارية، وترجل أحدهما إلى منزل المدرس المتقاعد ودخل إليه، ومن ثم خرج بعد فترة قصيرة، وذلك بعد قدوم ذات الدراجة التي أوصلته للمنزل والتي يقودها قريبه"، لافتاً إلى أن "التحقيقات توصلت إلى أن المتهم بالجريمة دخل إلى المنزل ظهراً وقتل المدرس وزوجته وحرق المنزل قبل أن يخرج".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية توصلت إلى سائق الدراجة وتعرفت على قريبه المتهم الآخر والذي مايزال هاربا بحسب المعلومات المتوفرة"، موضحاً أن "المتهم المنفذ للجريمة شارك بتشييع ضحاياه ويرتدي ذات الملابس (قميص أزرق) من خلال مقارنة فيديوهات التشييع وفيديوهات كاميرات المراقبة في شارع منزل الضحايا".

وأكد المصدر، أن"التحقيقات ماتزال جارية مع المتهم والمعتقل فيما يجري البحث عن المتهم الآخر"، مشيراً إلى أن "المتهم الهارب صديق المدرس الضحية وبينهما تعاملات مالية".

ولقي زوج وزوجة مصرعهما، في وقت سابق، إثر حريق اندلع في منزلهما بمحافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لـ "ناس" (6 أيار 2021)، ان "مديرا متقاعدا لمدرسة وزوجته فارقا الحياة اثر حريق اندلع في منزلهما بقضاء الخالص".

وأضاف المصدر أن "جثتي الضحيتين تم نقلهما الى الطب العدلي، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاُ لمعرفة ملابسات الحادث".

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