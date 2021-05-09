التربية : التعليم الالكتروني وحد الدروس الموجهة للطلبة

2021/05/09 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة التربية أن التعليم الالكتروني وحَّد الدروس الموجَّهة للطلبة عبر المنصَّة التعليميَّة. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح لـجريدة ”الصباح”: إنَّ “الوزارة وعقب قرار جعْلِ التعليم الكترونياً خلال الفصل الثاني ولعموم المراحل، ستُرفع جميع المواد الدراسيَّة عبر منصَّاتها التعليميَّة".واضاف أن" التعليم الالكتروني وحَّد الدروس الموجَّهة للطلبة عبر المنصة، ما يعني أنَّ الدرس نفسه، سيشاهد في بغداد أو البصرة أو نينوى أو أي محافظة أخرى".وأكَّدت وزارة التربية، في وقت سابق أنَّ اختبارات الوزارة حضوريَّة ولا نيَّة لتحويل الامتحانات إلى الكترونيَّة.

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