المالية النيابية تحذر من قروض “تكبل العراق” وتؤكد: يمكن استغلال ارتفاع أسعار النفط

2021/05/09 | 09:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، من أن الاقتراض لغير القطاعات المهمة مثل الكهرباء والصحة ستكبل البلاد مستقبلاً، مبينةً أن ارتفاع أسعار النفط حقق للعراق وفرة مالية يستطيع استغلالها من دون الذهاب الى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبضمانات سيادية.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح صحفي، إنه “بعد ارتفاع أسعار النفط لم […]

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