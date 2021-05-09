نداء من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني - الحزب الشيوعي السوداني

2021/05/09 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني الي جماهير شعبنا الأبي تطل علينا الذكرى الثانية لجريمة فض اعتصام الثوار وقتل وتعذيب واغتصاب ما يزيد من مائتي ضحية من أروع وأنبل واشرف بنات وابناء شعبنا.في مثل ذلك اليوم ارتكبت العصابات المدججة بالسلاح والتي تنتمي لعدة قوى ظلامية ونفذت اوامر بعض الجبناء مستبيحة دماء شهدائنا الابرار.ظنت تلك المجموعات انها بتنفيذ تلك الجريمة الشنعاء ستقضي على جذوة ثورة الشعب، لكن في ظرف ايام وجيزة عادت الجماه ......





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