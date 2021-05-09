الأول من أيار العيد الثاني للعمال في زمن الإنتفاضة - فوزي ابو مجاهد

2021/05/09 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فوزي_ابو_مجاهد تحتفل الطبقة العاملة اللبنانية، ومعها الشعب اللبناني المبتلي بوباء السلطات الفاسدة بمختلف تشكيلاتها الطائفية والمذهبية المعتمدة على "نظام الاقتصاد الحر"..نظام النهب الحر القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية، وتسلّط طبقة "الثلاثة بالمئة" من الشعب اللبناني، المتمثلّة بأصحاب المصارف وحاكمية البنك المركزي، وكبار التجار ومالكي العقارات الكبرى، تحتفل بعيدها الثاني "في الأول من أيار من كل عام" ......





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