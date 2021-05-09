نظرات استدراك إلى التعبئات الاجتماعية التاريخية في الهند - المناضل-ة

2021/05/09 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة حوار مع مادوريش كوما، مسؤول وطني في التحالف الوطني للحركات الشعبية (NAPM).° يوم 26 نونبر 2020 شارك 250 مليون من سكان الهند في إضراب.



على مدى أسابيع، تعبأ مئات آلاف القرويين بنيو دلهي وأماكن أخرى طيلة أسابيع.



ماذا كانت الأسباب؟– في 5 يونيو 2020، وبينما جائحة كوفيد-19 سائرة في الانتشار، صادقت الحكومة بعجالة على ثلاث قرارات، وهي قانون تشجيع وتسهيل تجارة المواد الفلاحية (1)، وقانون ضما ......





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