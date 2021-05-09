بيان من شرطة كربلاء حول اغتيال الناشط ايهاب الوزني

2021/05/09 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) (وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

تستنكر قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت العمل الاجرامي الذي استهدف الناشط المدني ايهاب جواد الوزني وطالته يد الغدر قرب داره في منطقة شارع الحداد من قبل جهات مجهولة ،وإن قيادة الشرطة تدين هذا العمل الجبان وتستنفر كافة جهودها بالبحث عن المتهمين القتله للقصاص منهم ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا.“

الرحمة والخلود للشهداء الأبرار

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