عضو بالقانونية النيابية يؤكد إصرار البرلمان على تشريع قانون الجرائم الالكترونية في الدورة الحالية

وكان مجلس النواب، قد رحل مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ’’المثير للجدل’’ الى الفصل التشريعي الحالي، لدراسة جميع المقترحات ووجهات النظر.وافاد عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح لـ’’ صحيفة الصباح’’ شبه الرسمية، ان "القانون رفعته اللجنة الى رئاسة البرلمان التي بدورها طالبت اللجان وبعض الوزارات الامنية بضرورة إرسال مقترحاتها".وتوقع ان "يتم التصويت عليه خلال الفصل التشريعي الحالي".
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