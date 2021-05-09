عضو بالقانونية النيابية يؤكد إصرار البرلمان على تشريع قانون الجرائم الالكترونية في الدورة الحالية

2021/05/09 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، اليوم الاحد، وجود إصرار لدى أعضاء مجلس النواب على تشريع قانون الجرائم الالكترونية في الدورة النيابية الحالية.وقال همزة في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "أي اتفاق رسمي او قرار متخذ من قبل مجلس النواب على تأجيل تشريع قانون الجرائم الالكترونية الى الدورة البرلمانية المقبلة، لا صحة له على الاطلاق، بل هناك اصرار برلماني على تمريره قبل انتهاء الدورة الحالية".وأضاف أن "سبب تأخر مجلس النواب العراقي في تشريع قانون الجرائم الالكترونية حتى اللحظة، كان نتيجة اجراء تعديلات واضافات عليه، فضلا عن وجود اعتراضات من قبل منظمات حقوقية وغيرها على القانون".

وكان مجلس النواب، قد رحل مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ’’المثير للجدل’’ الى الفصل التشريعي الحالي، لدراسة جميع المقترحات ووجهات النظر.وافاد عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح لـ’’ صحيفة الصباح’’ شبه الرسمية، ان "القانون رفعته اللجنة الى رئاسة البرلمان التي بدورها طالبت اللجان وبعض الوزارات الامنية بضرورة إرسال مقترحاتها".وتوقع ان "يتم التصويت عليه خلال الفصل التشريعي الحالي".

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