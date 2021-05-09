بعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني.. تظاهرات في كربلاء صباح هذا اليوم

2021/05/09 | 09:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت محافظة كربلاء، اليوم الأحد، تظاهرات وقطع للطرق بالإطارات المحترقة، احتجاجا على اغتيال الناشط في التظاهرات إيهاب الوزني.وقال مراسلنا، إن العشرات من المحتجين، نظموا عدة وقفات احتجاجية، وتظاهرات في المحافظة، وقطعوا عددا من الطرق بالإطارات المحترقة، احتجاجا على اغتيال الناشط في التظاهرات إيهاب الوزني.وفي فجر اليوم الأحد، اغتيل الناشط في التظاهرات […]

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