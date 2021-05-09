2021/05/09 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ادانت قيادة شرطة كربلاء، الأحد، العمل الإجرامي الذي استهدف الناشط المدني إيهاب الوزني.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 آيار 2021)، أنها "تستنكر العمل الاجرامي الذي استهدف الناشط المدني ايهاب جواد الوزني وطالته يد الغدر قرب داره في منطقة شارع الحداد من قبل جهات مجهولة ".

وأضافت انها "تدين هذا العمل الجبان وتستنفر كافة جهودها بالبحث عن المتهمين القتله للقصاص منهم ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وأظهرت مشاهد فيديوية حصل عليها "ناس" اشعال الاطارات في شوارع مدينة كربلاء احتجاجاً على اغتيال الناشط ايهاب الوزني.

وتكدست أرتال السيارات عند مدخل المدينة بعد أن منعت السلطات المحلية دخول السيارات تحسباً لانضمام المحتجين إلى الحراك في المدينة.

وتشهد شوارع محافظة كربلاء، الأحد، احتجاجات غاضبة بالتزامن مع مراسم تشييع الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل من قبل مسلحين مجهولين.

وأظهرت مشاهد وثقتها كاميرا هاتف نقال تابعها "ناس" (9 أيار 2021)، شوارع في مدينة كربلاء قطعها محتجون بالإطارات المحترقة، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق مداخل المدينة.

وقتل الوزني على مسلحين يستقلون دراجة نارية قرب منزله وسط المدينة المحصنة أمنياً على مقربة من العتبتين الدينيتين، كما يظهر مقطع وثقته كاميرا مراقبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة كربلاء ’تستنكر وتدين’ اغتيال الناشط إيهاب الوزني!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة كربلاء ’تستنكر وتدين’ اغتيال الناشط إيهاب الوزني!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).