شمول ٣٠ ألف عاطل برواتب الحماية الاجتماعية في واسط

2021/05/09 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت حكومة واسط المحلية، اليوم الأحد، عن شمول 30 ألف عاطل عن العمل برواتب الحماية الاجتماعية، فيما استبعدت 26 ألف متجاوز على شبكة الحماية بالمحافظة.وقال محافظ واسط، محمد جميل المياحي، في تصريح صحفي، إن “المحافظة استحصلت موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستبعاد اكثر من 26 الف متجاوز على شبكة الحماية”، مضيفا أن “المتجاوزين […]

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