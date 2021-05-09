2021/05/09 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

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الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

اعلن مصرف الرافدين عن دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية .



واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان التقديم على السلف ومنحها يكون عن طريق فروع المصرف التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات

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