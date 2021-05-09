وفد أمني برئاسة مستشار الأمن القومي يتوجه إلى كردستان

2021/05/09 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

توجه مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، (الاثنين 9 ايار 2021)، الى اقليم كردستان.

وقال بيان مقتضب للمستشارية تلقت وكالة (بغداد اليوم)، على نسخة منه، ان "الاعرجي توجه إلى كردستان على رأس وفد امني رفيع".

يتبع..

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