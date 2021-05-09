تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد إشبيلية اليوم.. توقيت اللقاء والقناة الناقلة

2021/05/09 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستضيف ريال مدريد خصمه إشبيلية، مساء اليوم الأحد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني، وهي مواجهة تجمع بين فريقين مجروحين، ولكن يمتلكان طموح حصد اللقب.

ولا يمتلك ريال مدريد أي خيار سوى إعادة جمع أوراقه المبعثرة عقب خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي، فيما يسعى الفريق الأندلسي لتعويض خسارته في الجولة الماضية ضد أتلتيك بيلباو.

ويتطلع ريال مدريد لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني، ففي حال فوزه على إشبيلية، سيصعد المرينجي للمركز الأول على حساب أتلتيكو مدريد، حيث سيصبح لدى كلا الفريقين 77 نقطة، لكن مع تفوق اللوس بلانكوس في المواجهات المباشرة.

وتعادل أتلتيكو مدريد وبرشلونة مساء أمس السبت بدون أهداف، وهو ما يجعل ريال مدريد مرشحاً فوق العادة للظفر باللقب، إذ يكفيه الآن الفوز بجميع مبارياته القادمة من أجل التتويج بالليغا.

ويدخل الفريق الملكي، هذه المواجهة بأقل المستويات البدنية والعديد من الغيابات، إذ لن يكون زين الدين زيدان قادراً على الاعتماد على رباعي الدفاع الأساسي فريلاند ميندي وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال بسبب معاناتهم من الإصابات.

وتلك هي تشكيلة ريال مدريد المتوقعة حسب صحيفة ماركا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو، ناتشو فيرنانديز، إيدر ميليتاو وألفارو أودريوزولا.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي.

الهجوم : فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم الساعة 22:00 بتوقيت بغداد المحلي وتُبث على قناة بي إن سبورتس 1 بريميمم

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