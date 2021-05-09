برئاسة الاعرجي والشمري.. وفد أمني يتوجه إلى إقليم كردستان

2021/05/09 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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توجه وفد أمني حكومي برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الأحد، إلى إقليم كردستان.

مكتب الاعرجي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وفداً أمنياً برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي توجَّه قبل قليل إلى إقليم كردستان".

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ضمن الوفد المتوجه الى اقليم كردستان".

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