ذوو الناشط إيهاب الوزني في كربلاء يرفضون دفن جثمانه لحين معرفة قاتليه (فيديو)

2021/05/09 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

خرج ذوو الناشط الشهيد إيهاب الوزني، اليوم الأحد (09 أيار 2021)، معلنين رفض دفن جثمان الوزني لحين معرفة قاتله وإلقاء القبض عليه، فيما قرروا الخروج بتظاهرة إلى ساحة اعتصام محافظة كربلاء.

وأظهر شريط مصور تلقته (بغداد اليوم)، أحد أقارب الوزني قائلاً، إن "إيهاب لن يُدفن إذا لم يُعرف مَن هو قاتله، ولا يُنسى مثل هشام الهاشمي، وآخرين من الشهداء".

وأضاف، ان "والدته قالت إن إيهاب لن يدفن إذا لم تتحقق المطالب، فنحن نخرج تظاهرات منذ 2011، وتعرضنا إلى القتل في عدة مرات، ويجب استقالة قائد شرطة المحافظة والمحافظ".

وتوعد المتظاهرون الموجودون أمام ذوي الشهيد، بالخروج في تظاهرة للمطالبة بمعرفة قاتلي الوزني والقصاص منهم.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أقدم محتجو محافظة ذي قار، على قطع جسري الزيتون والنصر وسط المدينة احتجاجا على اغتيال الناشط في تظاهرات كربلاء إيهاب الوزني.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن، محتجي محافظة ذي قار، قطعوا طريق جسري الزيتون والنصر، وسط المدينة احتجاجا على اغتيال الناشط في تظاهرات كربلاء، إيهاب الوزني، مساء أمس السبت.

وأقدم مسلحون مجهولون، يستقلون دراجة نارية، في وقت متأخر من ليل أمس السبت، على اغتيال الناشط في تظاهرات كربلاء، إيهاب الوزني.

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