شرطة البصرة تعلن شن حملة لملاحقة مثيري النزاعات العشائرية

2021/05/09 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد (09 أيار 2021)، إجراء حملة لملاحقة ومطاردة مثيري النزاعات العشائرية شمال المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن الحملات التي تقوم بها مديرية شرطة محافظة البصرة في بسط الامن وملاحقة المجرمين، خصوصاً مثيري النزاعات العشائرية ولمنع انتشار السلاح المنفلت نفذت قوة مشتركة من مديرية شرطة محافظة البصرة وبإشراف مباشر من قبل قائد الشرطة اللواء عباس ناجي آدم واجباً للبحث عن السلاح ومطاردة المجرمين".وأشار البيان إلى أن "الحملة أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة"، مبيناً أن "مديرية شرطة محافظة البصرة أكدت أن هذا الواجب هو جزء من الحملة التي ستستمر في المناطق التي تكثر فيها النزاعات العشائرية المسلحة".

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