2021/05/09 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، اليوم الأحد (09 أيار 2021)، بإقدام شخص على قتل زوجته في المحافظة بعد ما أطلق النار عليها، ليُسلم نفسه إلى الشرطة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً أطلق النار على زوجته داخل منزلهما، ليردها قتيلة، ثم سلَّم نفسه للشرطة المحلية في محافظة الديوانية".

وأشار إلى أن "الشرطة ستفتح تحقيقاً في الحادث، لمعرفة سبب إقدام المتهم على قتل زوجته"، في وقت يشهد العراق حوادث مختلفة ومشابهة للحادث المذكور، خصوصاً بعد تفشي جائحة كورونا، وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية.. رجل يطلق النار على زوجته داخل منزلهما ويسلم نفسه للأمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية.. رجل يطلق النار على زوجته داخل منزلهما ويسلم نفسه للأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).