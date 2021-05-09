التفكك الأسري للعائلة العراقية أحد أسباب الخوف والقلق والعنف الأسري - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/09 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي التفكك الأسري للعائلة العراقية يختلف عما كان في الماضي عما هو الآن بالرغم من الفقر كان شائعاً ومنتشراً بين أبناء الشعب العراقي إلا أن الاختلاف في التقدم والتطور الذي حدث في القرن الأخير للإنسانية وبسبب أن المجتمع العراقي وطبيعة النظام وسياسته ما بعد عام/ 2003 حينما سلك نظام الحكم في سياسته الاقتصادية الطبيعية الريعية واقتصاد السوق ونهج الليبرالية الجديدة لصالح التطور الرأسمالي واتباع نصائح صندوق ا ......





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