زلاتان يتحدث عن أكثر لاعب شعر تجاهه بالكراهية في حياته

2021/05/09 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اللاعب الأميركي، مايكل سياني، الذي زامل النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، في نادي لوس أنجلوس الأميركي، أن الأخير كان يكره بشدة أربعة لاعبين على رأسهم النجم الأوروغوياني، أدينسون كافاني، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

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