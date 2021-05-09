وزير الداخلية يجري زيارة لديالى للإطلاع على سير العمليات الاستباقية

2021/05/09 | 10:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي، جولة ميدانية تفقدية لمحافظة ديالى، برفقة نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية و وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومعاون وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي والسيد مستشار السيد الوزير، ومدير دائرة العلاقات والاعلام والناطق الرسمي وعدد من الضباط، وذلك للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير العمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية من بينها قوات الرد السريع وأفواج الطوارئ وخطط الانتشار في مناطق المحافظة، خاصة في منطقة العبارة وناحية ابي صيدا. حيث كان في استقباله محافظ ديالى وقائد عمليات ديالى وقائد شرطة المحافظة وعدد من القيادات الأمنية.



وعقد الوزير اجتماعاً في مقر قيادة عمليات ديالى، ونقل في تحيات وسلام السيد القائد العام للقوات المسلحة للحاضرين، واكد على اهمية ان لا يكون العمل الشرطوي على رد الفعل وان يكون وفق سياقات ثابتة وخططا معدة، مبينا ان محافظة ديالى لها أهمية كبيرة من حيث الموقع الجغرافي وأنها تضم مختلف أطياف الشعب العراقي وهي من أولى المحافظات التي قارعت الإرهاب.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على التنسيق والتعاون المستمر بين قوات الشرطة والحكومة المحلية وباتجاه واحد، ودعا الى تفعيل اكثر لعمل مراكز الشرطة في ديالى، مؤكداً على عدم السماح بأي خـــــلل او خرق امني في هذه المحافظة والعمل على مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.



كما دعا سيادته الى تكثيف الجهود من قبل جميع مؤسسات وزارة الداخلية في ديالى من بينها جهود المرور والجنسية ومكافحة الجريمة المنظمة والدفاع المدني والدوائر الأخرى بما يخدم اهالي هذه المحافظة.

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