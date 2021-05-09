اجتماع عربي طارئ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

2021/05/09 | 10:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت جامعة الدول العربية، أمس السبت، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين القادم، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.



وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكى في بيان، إنه «تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الإثنين 10 أيار الجاري حضوريا بمقر الأمانة العامة (في القاهرة)، وذلك بناء على طلب فلسطين، وبرئاسة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة».



وأوضح زكي، أن الهدف من الاجتماع «بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين».

كما سيبحث مندوبو الدول العربية بالجامعة «المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها».

واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة الجمعة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في الجزء الشرقي من مدينة القدس، بحسب مصادر فلسطينية.

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