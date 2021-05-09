برئاسة الاعرجي.. وفد أمني يتوجه إلى إقليم كردستان

2021/05/09 | 10:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توجه وفد أمني برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الأحد، إلى إقليم كردستان.وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن “وفداً أمنياً برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي توجَّه قبل قليل إلى إقليم كردستان”.

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