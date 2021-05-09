توضيح جديد من مصرف الرافدين حول قروض ترميم المنازل للموظفين ومنتسبي قوات الأمن

2021/05/09 | 10:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، شمول الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف بقروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.

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وأوضح المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 أيار 2021)، أن "مدة التسديد لتلك القروض تصل الى 10 سنوات"، مبيناً أن "التقديم عليها يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وبحسب الرقعة الجغرافية".

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