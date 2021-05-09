توخيل: معنويات تشيلسي مرتفعة قبل نهائي دوري الأبطال

2021/05/09 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشاد مدرب تشيلسي توماس توخيل، بأداء لاعبيه وقال إن معنويات فريقه ارتفعت بعد الفوز بصعوبة 2-1 على مانشستر سيتي ليؤجل تتويج منافسه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم رحيم سترلينغ بهدف لسيتي في الدقيقة 44، لكن حكيم زياش أدرك التعادل في الدقيقة 63، قبل أن يسجل ماركوس ألونسو هدف الفوز للنادي اللندني في الوقت بدل الضائع.

وهذا الفوز الثاني لتشيلسي على سيتي في 3 أسابيع بعد الانتصار عليه الشهر الماضي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يخسر تشيلسي في آخر 7 مباريات في كل المسابقات.

وقال توخيل الذي يحتل ناديه المركز الثالث في الدوري برصيد 64 نقطة من 35 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراتين مؤجلتين “من الرائع تقديم مستويات قوية متتالية تسفر عن نتائج”.

وأضاف: “قدم اللاعبون والمجموعة كل شيء لإجبار الحظ على مساعدتنا، ونجحنا في استغلال الزخم لنحقق انتصاراً مهماً آخر”.

وتابع: “هذا يزيد ثقتنا في أنفسنا بطريقة صحية ومحايدة لأن الجميع يدرك أنه يجب أن نخوض مواجهة جديدة يوم الأربعاء (أمام آرسنال في الدوري)”.

وسيواجه توخيل فريق المدرب بيب غوارديولا مجدداً هذا الشهر عندما يلعب الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو (أيار).

وقال توخيل: “النهائي يعد مباراة استثنائية جداً ولا يمكن توقع ما سيحدث، يجب أن نكون مستعدين تماماً، وسنجري بعض التغييرات مجدداً، وسيجري المنافس بعض التغييرات مجدداً، لكننا سندخل المباراة ونحن ندرك أن بوسعنا الفوز على سيتي”.

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