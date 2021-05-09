2021/05/09 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من تدمير نفقين لداعش جنوب غرب الموصل.وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “قوات اللواء 33 الحشد الشعبي، دمرت نفقين لعناصر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير نفقين لداعش الإرهابي في الموصل المركز الخبري الوطني.

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