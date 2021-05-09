“المركز الخبري” ينشر جدول رحلات الطائرات ليوم غد الإثنين

2021/05/09 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” جدول الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية العراقية ليوم غد الإثنين الموافق (10 أيار 2021).

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