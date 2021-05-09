انفجار عبوة ناسفة غربي خورماتو

2021/05/09 | 10:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر امني، عن أنفجار عبوة ناسفة بدورية للجيش غربي قضاء خورماتو.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia أن عبوة ناسفة أنفجرت بدورية للجيش في منطقة الزركة غربي قضاء خورماتو مما أدى الى استشهاد ضابط واصابة 3 جنود بجروح.

وأضاف: بعد الحادث طوقت دورية أخرى للجيش مكان الانفجار وقامت بنقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج.

PUKmedia/ عمر اواره

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