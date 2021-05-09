الكاظمي: نعيش في العصر الذهبي لعلاقة الحكومة المركزية مع اقليم كردستان

2021/05/09 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن الوقت الحالي هو “العصر الذهبي” لعلاقات الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيستعيد مقراته الحزبية في كركوك قبل الانتخابات، مشيراً في سياق آخر إلى أن الحكومة التركية اعتذرت لدخول وزير دفاعها … Readmore

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