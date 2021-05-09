اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لهذا اليوم

2021/05/09 | 10:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وفيما يلي اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

بغداد - بورصة الكفاح

148,500

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

148,000

149,000

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البصرة / بورصة

148,500

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اربيل / بورصة

148,750

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