لقاح رابع في طريقه للعراق من جنسية “جديدة”.. والكشف عن خطة التلقيح اثناء الحظر الشامل

2021/05/09 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عزمها استيراد لقاح “سبوتنيك v” الروسي، فيما أشارت إلى فتح المراكز الصحية خلال عيد الفطر ومدة الحظر الشامل؛ لضمان تلقي المواطنين جرعات اللقاحات بحسب مواعيدها المقررة.

وقالت مديرة العلاقات العامة في وزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الوزارة أوشكت على إتمام جميع الإجراءات المطلوبة وتحديد كمية استيراد لقاح سبوتنيك V الروسي قريبا، الذي يتميز بسهولة خزنه ونقله ويأخذ بجرعتين، والذي يعد أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، ليضاف إلى ملايين الجرع التي ستصل تباعا”.

وأوضحت أن “اي لقاح يختلف عن الآخر بعوامل عديدة منها عدد الجرعات وطريقة التخزين والحفظ وتكوين اللقاح، مع تدريب عدد من الفرق الطبية المتخصصة في المحافظات بهدف التعرف على طريقة استخدامها”.

وأكدت أن “جميع اللقاحات تتميز بفعاليتها ومأمونيتها ومقرة من قبل منظمة الصحة العالمية ومن شركات عالمية رصينة”.

وبينت مديرة العلاقات أن “الوزارة تعاقدت سابقا مع عدد من الشركات العالمية المنتجة للقاحات، وهي تعمل على توريدها تباعا بحسب الكميات المتفق عليها”.

وأضافت أن “اللقاحات المتاحة حاليا هي أسترازنيكا وسينوفارم وفايزر، التي تمثل أداة أساسية في مكافحة الجائحة”.

وأكدت، “تسجيل اقبال كبير على المنافذ التلقيحية، التي لم تسجل أية أثار أو مضاعفات خطيرة أو متوسطة لدى المواطنين، عدا ظهور اعراض جانبية بسيطة كارتفاع درجات الحرارة وصداع وألم واحمرار في منطقة الحقن”.

وأشارت ألى “استثناء المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية لأخـذ اللقاحـات من المنافـذ التلقيحيـة القريبة خلال عطلة العيد وحتى ايام حظر التجوال مـن أجـل استمراريـة تلقيـح أكبـر عـدد ممكـن مـنهم وضمـان أخـذ الجـرع فـي مواعيدهـا المثبتـة لـهـم ضمن المنصة الالكترونية سواء الجرعتين الاولى والثانية”.

ولفتت إلى أن “جميع المراكز الصحية مفتوحة خلال ايام الحظر وتعمل على استقبال المواطنين لاخذ الجرعات او معالجة الحالات الطارئة”.

وذكرت أن “الخبراء حددوا أفضل طريقة لتجنب ظهور سلالات خطيرة وموجات جديدة من العدوى والحد من الإصابات الجديدة، تتمثل بتطعيم اكبر عدد من المواطنين في أسرع وقت ممكن وعلى نطاق عالمي”.

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