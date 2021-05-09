هكذا اغتيل الوزني ..صديق مقرب منه يروي التفاصيل

2021/05/09 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع محتجو كربلاء جثمان رئيس الحراك

الشعبي في كربلاء، إيهاب الوزني الذي

أغتيل في وقت متأخر من ليلة أمس السبت،

في ساحة الأحرار وسط مدينة كربلاء وهم

في حالة من الهيجان والتأثر .

وقال صديق مقرب للوزني وك

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