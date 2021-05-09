متظاهرون غاضبون يقطعون الطرق المؤدية لتقاطع التربية احتجاجا على استشهاد الوزني في كربلاء

2021/05/09 | 10:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قطع متظاهرون غاضبون جميع الطرق المؤدية الى تقاطع التربية في محافظة كربلاء، احتجاجا على استشهاد الناشط إيهاب الوزني.

من جهتها بدأت شرطة محافظة كربلاء بنصب السيطرات في أرجاء المدينة وحجز للدراجات والتكاتك بحثاً عن العناصر التي اقدمت على اغتيال الناشط ايهاب جواد الوزني، الذي استشهد مساء الامس على يد مسلحين مجهولين.

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