الهند تواصل تسجيل أرقام قياسية بعدد إصابات كورونا

2021/05/09 | 10:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع باجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي، حتى مع فرض العديد من الولايات إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس.وسجلت الوزارة 4092 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 242362.وارتفعت الإصابات بواقع 403738 […]

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