2021/05/09 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’’أمطار رعدية وحرارة مرتفعة’’..طقس العراق بدءاً من اليوم حتى الخميس المقبل

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