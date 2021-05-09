بالصور.. نهاية مأساوية لمواطن احترقت عجلته بعد انقلابها في واسط

2021/05/09 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع في سيارة نوع باجيرو وانتشال جثة صاحبها.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تتمكن فرق الدفاع المدني في محافظة واسط، من إخماد حادث حريق نشب بعجلة نوع ميتسوبيشي باجيرو بعد انقلابها على الطريق العام كوت - بغداد في منطقة البتار".

وأضاف، "حيث تمكنت الفرقة من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي وإخماد النيران المندلعة بالعجلة وانتشال جثة صاحبها بعد خروجه من العجلة نتيجة الصدمة وتسليمه إلى الطب العدلي".

يتبع..

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