2021/05/09 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص المادة المتعلقة بتثبيت موظفي العقود في وزارات ودوائر الدولة.وقال عضو اللجنة حسن فدعم، في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني” إنَّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من القانونية النيابية بشأن تثبيت العقود: ليس لهذه السنة فقط المركز الخبري الوطني.

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