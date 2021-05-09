وفد امني رفيع المستوى برئاسة قاسم الاعرجي يتوجه الى اقليم كردستان

2021/05/09 | 10:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه وفد أمني حكومي برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الأحد، إلى إقليم كردستان.مكتب الاعرجي قال في بيان إن “وفداً أمنياً برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي توجَّه قبل قليل إلى إقليم كردستان”.وذكر … Readmore

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