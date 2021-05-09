الحكومة العراقية تدين وتستنكر اقتحام المسجد الاقصى وترويع المصلين

2021/05/09 | 10:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الحكومة العراقيّة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وترويع المصلين.وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن العراق يرفض ممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين في المسجد الاقصى..مؤكدة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس وطالبت في … Readmore

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