تُلدَغون ثالثة ورابعة.. ممّا اقتضى التنويه. - زاهر بولس

2021/05/09 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس تُلدَغون ثالثة ورابعة..



ممّا اقتضى التنويه:تقول النائبة عايدة توما في مقابلة لها صباح اليوم مع راديو الناس، مبرّرة تصويتها وتصويت أعضاء القائمة المشتركة، ما عدا حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، وله التحيّة على صحّة موقفه حتّى الآن، وعلى أمل ثباتهم عليه، تقول مبرّرة التوصية على يائير لبيد لدى رئيس دولة الكيان لكي يشكَل الحكومة القادمة، بأنها وأعضاء المشتركة منعوا بهذه الطريقة تمرير قانون يجيز إعد ......





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