2021/05/09 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي مازن الفيلي، عن حاجة العراق الى نحو ثلاثة عقود من الزمن لتسديد ديونه المتراكمة.الفيلي أكد في تصريح ان هنالك ديونا داخلية وخارجية وقروضا، ينتهي تسديدها عام الفين وثمانية وأربعين، وهو ما … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية: العراق يحتاج 27 عاماً لتسديد ديونه الداخلية والخارجية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية: العراق يحتاج 27 عاماً لتسديد ديونه الداخلية والخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).