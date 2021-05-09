2021/05/09 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غايب العميري، اليوم الاحد، حقيقة اختياره لشغل منصب وزير الصحة خلفاً للمستقيل حسن التميمي.وقال العميري في تصريح خاص “للمركز الخبري الوطني”، إن “خبر ترشحه لمنصب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميري يكشف حقيقة اختياره وزيراً للصحة المركز الخبري الوطني.

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