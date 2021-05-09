صور من عمليات أمنية في بغداد.. اعتقالات وضبط أسلحة ومخدرات

2021/05/09 | 10:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، اعتقال عدد من المتهمين بجرائم مختلفة، بينهم تاجر مخدرات في العاصمة.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 أيار 2021)، إن "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتأمين الحماية لـ64 مركزاً انتخابياً، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية شرق بغداد، نتج عنها اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة والصادر بحقهم مذكرات قبض من المحاكم العراقية".

وأضاف البيان، أن "قواتنا الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت، من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن مناطق شرقي بغداد، بينهم متهم بالسرقة وثلاثة متهمين أطراف مشاجرة في منطقة جسر ديالى جنوب بغداد".

وأوضح البيان، أن "الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (11) متهم وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بتجارة المواد المخدرة عثر في بيته على كمية من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها مع قداحة واداة قص وميزان الكتروني يستخدم لوزن المخدرات ومسدس صوتي في جانب الكرخ".

كما أشار، إلى أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد واصلت انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تمكنت من ضبط بندقية AK واحدة و7 مسدسات غير مرخصة و3 غم من مادة الكريستال المخدرة، و49 حبة مخدرة، و7 أجهزة لتعاطي المخدرات، و4 مسدسات غير مرخصة مع 83 إطلاقة عتاد مختلفة الأحجام والأنواع، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات الَّتي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبيْ الكرخ والرصافة".

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