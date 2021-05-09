2021/05/09 | 10:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، الأحد، وضع القوات الأمنية في الانذار والانتشار لملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الناشط ايهاب الوزني.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ، ان "محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي امر بوضع جميع القوات الأمنية في الانذار والانتشار بكافة ارجاء كربلاء المقدسة".



مشدداً على "ضرورة وسرعة القاء القبض على المجرمين الذين اغتالوا المواطن الكربلائي الناشط المدني ايهاب الوزني".

وأضاف البيان، انه "في الوقت الذي يدين الخطابي هذه الجريمة البشعة والتي هي بحق كربلاء وابنائها انه يشدد على جميع القوات الامنية والاستخباراتية لبذل اقصى الجهود للوصول الى المجرمين وقطع دابر كل من ارتكب هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها ".

وكان مجهولون اقدموا مساء السبت على اغتيال الناشط ايهاب الوزني في شارع الحداد بمحافظة كربلاء المقدسة

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار أمني في كربلاء على خلفية اغتيال ناشط مدني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار أمني في كربلاء على خلفية اغتيال ناشط مدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).