المفوضية تضع اليتين لاختيار موظفي الاقتراع من بينهما الخريجين

2021/05/09 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة، الأحد، وضع آليتين لاختيار موظفي الاقتراع.

وذكرت المفوضية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 أيار 2021)، أنه "تحضيرا للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 10 تشرين الاول 2021، وضمن استعدادات مفوضية الانتخابات، وبالتحديد في اطار اختيار موظفي الاقتراع، فإنها وضعت آليتين أحداهما خاصة بالمتقدمين من موظفي الدولة كافة والآلية الأخرى للمتقدمين من شريحة طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين".

وأضاف البيان، انه "فيما يتعلق بشريحة الموظفين المتقدمين يشترط أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة لا تقل عن الاعدادية، مع مراعاة اختيار مدراء المحطات حسب الدرجة الوظيفية الأعلى والتخصص الدراسي"، موضحا "التأكد من كون المتقدمين ليسوا مرشحين أو وكلاء أحزاب أو مراقبين، حيث سيجري التحقق من ذلك من خلال برنامج تقاطع بيانات المتقدمين كموظفي اقتراع".

وبين، انه "في سياق متصل بأجواء الاستعداد للانتخابات، تم تكليف قسم الشكاوى والطعون الانتخابية بإعداد دراسة لحصر المخالفات المحتملة لمراحل العملية الانتخابية كافة واقتراح الغرامات المناسبة لكل مخالفة وفقا للقانون".

N.A

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