مفوضية الانتخابات تكشف عن آليتين لاختيار موظفي الاقتراع

2021/05/09 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، عن آليتين لاختيار موظفي الاقتراع، فيما اشارت الى تشكيل لجان للإشراف الدوري على عمل مكاتب المحافظات الانتخابية.

يتبع..

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